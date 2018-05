SIRACUSA - Rubavano il gasolio dagli autobus di linea che guidano per lavoro, per travasarlo nella propria auto: arrestati. Protagonisti due autisti dell’Ast in servizio a Solarino, nel Siracusano, sugli autobus che collegano la cittadina con Siracusa e Floridia. Secondo i carabinieri, che al termine di indagini li hanno arrestati in flagranza, la modalità operativa dei due dipendenti Ast, entrambi di Avola, incensurati, di 43 e 48 anni, "andava avanti ormai da tempo". Ieri l'ultimo episodio, con il pullman fermato in corrispondenza di un’utilitaria parcheggiata qualche minuto prima in un fondo agricolo e coperta con un telo per impedire che l'operazione di travaso fosse notata da occhi indiscreti. Appostati, però, c'erano i carabinieri che hanno assistito a tutta la scena e hanno dichiarato quindi in arresto entrambi gli uomini per aver commesso il reato di peculato.I due dipendenti Ast sono adesso ai domiciliari. In provincia di Siracusa l’Ast ha spesso denunciato il furto di carburante dai propri mezzi. L’episodio più eclatante a Sortino, nel maggio 2016: vennero rubati 250 litri di gasolio dagli autobus all’interno della rimessa Ast del comune dove l’azienda svolgeva il servizio di trasporto degli studenti.