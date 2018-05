Di fiducia tradita, di terribili angosce mascherate da giochi innocenti.di avere avuto rapporti sessuali con uno o, molto probabilmente, più ragazzini., da giorni si confronta con l'incubo della pedofilia. Giuseppe Fiasconaro, 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cefalù. È su di lui, originario di Vercelli, che l'accusa pesa come un macigno.a fare partire le indagini prima coordinate dalla Procura di Termini Imerese e poi affidate ai pubblico ministeri di Palermo. Qualcuno sapeva cosa sarebbe accaduto e si è deciso a parlare.È un ragazzino di 12 anni, infatti, che ha riferito di essere stato convinto a seguire l'uomo nella sua abitazione. Una volta dentro, prima avrebbero fumato insieme hashish e poi avrebbero avuto dei rapporti sessuali completi.hanno confermato di avere frequentato quella casa, di avere fumato degli spinelli, ma non hanno parlato di rapporti sessuali.Così come restano da accertare i particolari dell'adescamento. Pare che tra i ragazzini del paese si fosse sparsa la voce di quell'uomo che offriva da fumare. La curiosità, la voglia di sentirsi grandi o chissà cosa hanno spinto i ragazzi a frequentare Fiasconaro. Ci sarebbe stata grande confidenza fra l'uomo e i minorenni che non bussavano neppure alla porta per entrare in casa. Sapevano che la chiave era nascosta su un mobile all'esterno. Uno di loro ha provato la droga e il passaparola avrebbe fatto il resto. Il fascicolo e le testimonianze sono finite sul tavolo del pubblico ministero Vittorio Coppola che ha chiesto il fermo dell'uomo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari Marco Gaeta. Davanti al Gip Fiasconaro si è chiuso nel silenzio.