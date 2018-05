Un rapinatore è rimasto ferito in una sparatoria, oggi a Torino, durante il tentativo di rapina ad un furgone portavalori fermo davanti all'ufficio postale di piazza Montale. L'uomo, un cinquantenne italiano, ha agito a volto scoperto impugnando una pistola, non si sa se vera o giocattolo. Diversi i colpi di pistola esplosi dal vigilante della All System, che lo ha ferito. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni di salute non sono ancora note.Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia Oltre Dora intervenuti sul posto, pare che il rapinatore avesse dei debiti. "Non ce la facevo più", avrebbe cercato di giustificarsi coi militari dell'Arma l'uomo, che ha detto di essere un vigile del fuoco sospeso dal servizio. "L'ho fatto per disperazione", avrebbe spiegato.