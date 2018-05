Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 4 maggio, in Sicilia.1) PALERMO - Villa Zito, ore 08:00 Incontro su "Le tecniche mininvasive in aiuto dei pazienti affetti da stenosi aortica" organizzato dall'Ismett di Palermo. Sarà eseguito un impianto Tavi, acronimo di Transcatheter Aortic Valve Implantation, una tecnica transcatetere per applicare protesi cardiache in sostituzione delle valvole aortiche, senza fermare il cuore. Seguirà una tavola rotonda.2) PALERMO - Istituto Gonzaga, ore 08:15 35esimo convegno internazionale "I Gesuiti e la storia" dedicato al tema "I Gesuiti e i migranti". Al dibattito politico nazionale e internazionale studenti dei collegi dei Gesuiti parleranno di migranti e rifugiati accolti o rifiutati, nella storia e nell'attualità. Interverranno, tra gli altri, Pietro Bartolo, medico a Lampedusa e Simona La Placa, Centro Astalli.3) PALERMO - Mondello Place Hotel, ore 08:30 Seconda giornata del III convegno nazionale "Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae" Complessità clinica e assistenziale. Presidenti del convegno Salvatore Corrao e Francesco Perticone.4) CATANIA - Ospedale Garibaldi Nesima, Neonatologia, ore 09:00 Incontro annuale dedicato all'igiene delle mani in ambito sanitario nell'ambito della "Sfida Globale per la Sicurezza del Paziente" lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal nome "Cure pulite sono cure più sicure"5) RAGUSA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza camerale, a porte chiuse, sul ricorso al Tribunale del riesame della Procura di Ragusa contro la decisione del Gip di dissequestrare la nave dell'Ong spagnola ProActiva Open Amrs.6) CATANIA - Istituto Guglielmo Marconi, ore 09:30 Incontro su "Mafia, se la conosci la eviti", organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti di Catania., Relatori i giornalisti Riccardo Oriolas, direttore dei Siciliani Giovani, il vice direttore Giovanni Caruso, e Orazio Vasta, della Federazione del Sociale Usb Catania.7) TAORMINA (ME) - Ospedale San Vincenzo, ore 09:30 Consegna di centinaia di bandiere-quadro realizzate da oltre tremila studenti di duecento scuole con il coinvolgimento dell'associazione Avulss di Gaggi e del Centro psicoeducativo di Trappitello. Sarà realizzata un'installazione permanente tra i corridoi del presidio. L'iniziativa è della Fondazione Antonio Presti-Fiumara d'Arte e l'ospedale San Vincenzo.8) PALERMO - Ballarak, via Saladino 7, ore 09:30 Settima edizione della manifestazione "Ballarò Espò - Villaggio dell'intercultura" organizzata, tea gli altri, da Ballarò Significa Palermo.9) CATANIA - Ikea, ore 10:00 Iniziativa 'Vieni all'Ikea... ad occhi chiusi', con visite sensoriali nello store guidate dai volontari della sezione di Catania dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti e della Stamperia regionale Braille, che aiuteranno i partecipanti ad utilizzare i 4 sensi 'minori' per stimolare emozioni e sensazioni assopite. Fino a domenica10) CATANIA - Confindustria Catania, ore 10:00 Tappa dello Smart Building Roadshow 2018, organizzato da Smart Building Italia in collaborazione con Anitec-Assinform, l'associazione confindustriale delle aziende attive nei settori dell'Ict e dell'Elettronica di Consumo.11) PALERMO - Aula Magna del Mulino Storico del Complesso Monumentale di Sant'Antonino, ore 10:00 Nell'ambito dell'iniziativa "Pane al pane. Il ciclo del grano" sarà inaugurato il Mulino Storico del Complesso Monumentale di Sant&rsquoAntonino con la Mostra "Lu pani si chiama pani".12) CATANIA - Piazza Duomo, ore 10:15 Conferenza stampa sulla vertenza dei 105 lavoratori del bacino prefettizio del settore igiene e raccolta di rifiuti con i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Confsal Snalv13) MESSINA - Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del programma delle attività "Una via per una Cultura condivis a", patrocinata dall'Ear Teatro di Messina e organizzata da un comitato di cittadini, associazioni e imprenditori nell'ambito della campagna nazionale "Il Maggio dei libri".14) PALERMO - Cisl regionale, piazza Castelnuovo, ore 10:30 Riunione dei direttivi regionali dei sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat in vista del confronto sul tema delle politiche regionali dell'abitare.15) CATANIA - Municipio, ore 10:30 Presentazione della decima edizione di Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà in programma domenica 13 maggio. Partecipano il sindaco Enzo Bianco, la direzione del Policlinico, ospedale che quest'anno riceverà il dono di Corri Catania, oltre agli organizzatori dell'Asd Corri Catania.16) PALERMO - uffici del gruppo consiliare al Comune in piazza Pretoria, ore 11:00 Conferenza stampa del capogruppo del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Ugo Forello.17) CATANIA - Cri, aula Maugeri, via Etnea 353, ore 11:00 Conferenza stampa sul Protocollo d'intesa tra il comitato locale della Croce rossa italiana e la Procura di Catania sulla raccolta di informazioni sulle salme e sui migranti deceduti durante la traversata del Mediterraneo.18) TAORMINA (ME) - Hotel Caparena, ore 14:00 Tredicesimo seminario di reumatologia su "La reumatologia oggi: storia di un'evoluzione", organizzato dall'unità operativa di Reumatologia dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, diretta da Elisabetta Battaglia.19) PALERMO - Centro internazionale di Fotografia, Cantieri culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4, ore 16:00 Dibattito sul tema "Dall'occupazione delle terre e le lotte contadine alla Banca della terra", organizzato dalla Flai Cgil Sicilia. Sarà proiettato un docufilm di Alberto Castiglione. I lavori saranno introdotti da Alfio Mannino, Seg. Gen. Flai - Cgil Sicilia e conclusi dalla segretaria generale Flai Cgil, Ivana Galli. Interverrà Michele Pagliaro, Seg. Gen. Cgil Sicilia20) PALERMO - Circolo PD V Circoscrizione in via Vito Coco 7, ore 16:00 "Tour" dei deputati regionali del Partito Democratico nei Circoli del partito per promuovere le "norme Dem" della Finanziaria. Il "tour" servirà a confrontarsi con le diverse realtà della Sicilia e fare conoscere i provvedimenti che sono stati proposti dal PD, inseriti nella manovra economica. Parteciperà il presidente del gruppo PD all'Ars Giuseppe Lupo.21) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 16:30 Focus su "Sanità: prospettive e criticità" e, a seguire, su "Efficienza energetica e sostenibilità ambientale nella Città metropolitana di Catania" col candidato sindaco Salvo Pogliese22) PALERMO - Sala Scarlatti del Conservatorio di Palermo, ore 17:00 Terzo appuntamento del Festival Beethoven.23) PALERMO - Archivio Storico Comunale di Via Maqueda 157, ore 17:00 Inaugurazione della mostra dal titolo "Futurismo e Futuristi: l'impatto e l'oltre", curata e organizzata da Graziella Bellone in collaborazione con Laura Miceli. L'evento è inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018.24) CATANIA - Catania Libri, Piazza Verga 2, ore 18:00 Mariagiovanna Luini presenta il suo libro "Il grande lucernario. La lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la cura" Mondadori editore. Interviene Luigi La Rosa.25) PALERMO - Salone valdese, via dello Spezio 43, ore 18:00 Dibattito pubblico sul fine vita dal titolo "Di fronte al morire" tra Stato e Chiesa. Intervengono il professor Sandro Mancini (Commissione bioetica delle chiese valdesi e metodiste) e il giornalista Francesco Terracina. Modera il pastore della chiesa valdese Peter Ciaccio.26) MESSINA - Teatro dei 3 Mestieri, ore 21:00 Debutto nazionale di "Don't cry Joe" del regista Tino Caspanello.