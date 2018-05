La kermesse canora si terrà ilo. Quest'anno, in gara dieci artisti, attori comici e non, pronti ad interpretare alcune tra le più importanti canzoni che sono state protagoniste sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in questi ultimi anni.Ecco il cast degli artisti che saliranno sul palco del Teatro Savio accompagnati dalla LAB Orchestra diretta da Antonio Zarcone:. Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno, ogni singolo artista verrà sottoposto al giudizio di una giuria tecnica, capitanata dal Maestro Ignazio Garsia.. Dei dieci artisti in gara, in cinque passeranno il turno, mentre gli esclusi la sera della finale diventano giurati. Le due serate saranno trasmesse in diretta su Trm, canale 13 del digitale terrestre e Primaradio. La direzione artistica e la conduzione sono di Massimo Minutella. Per partecipare gratuitamente come pubblico alle due serate del 30 e 31 maggio si può prenotare chiamando il 328.800.4000