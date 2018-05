Si tratta di un pensionato che è stato trasportato in ospedale con codice rosso.Per l'anziano inizialmente si era temuto il peggio: l'impatto con lo scooter si è rivelato violentissimo e lui è stato scaraventato per terra.I soccorritori sono riusciti a rianimarlo, poi l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Civico, dove è stato ricoverato. L'ennesimo grave incidente nel capoluogo siciliano, dove tre giorni fa si è sfiorata la tragedia: una ragazza alla guida di una Smart ha infatti investito mamma e bimba in piazza Noce. La piccola ha battuto la testa in seguito all'urto con il passeggino e ha riportato un lieve trauma cranico.