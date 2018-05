Comuni:Palermo;nel 2017 11847 residenti hanno lasciato cittàPALERMOha elaborato e reso noti i dati relativi ai flussi migratori dei cittadini residenti nella città nel 2017. Dai dati emerge che il saldo migratorio nel 2017 è risultato negativo di 2.711 unità (determinato dalle 11.847 cancellazioni dall'anagrafe per trasferimento verso altri comuni italiani o verso l'estero, cui sono corrisposte 9.136 iscrizioni).Sia nell'uno che nell'altro caso, a spostarsi maggiormente sono i nuclei familiari completi, quindi intere famiglie che decidono di risiedere a Palermo provenendo da altro Comune o altro paese o famiglie palermitane che decidono di spostarsi.(il 41,7% degli emigrati e il 49,9% degli immigrati) è relativa a movimenti all'interno del territorio metropolitano di Palermo, coinvolgendo soprattutto i comuni di Carini, Monreale, Villabate, Bagheria e Misilmeri. Analogamente sul piano regionale, le stesse regioni sono quelle che mostrano maggiori flussi sia per quanto riguarda gli immigrati sia per gli emigrati: Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Da notare una diminuzione percentuale (del 2,2%) della emigrazione da Palermo verso tali regioni. Infine, per quanto riguarda i flussi con l'estero, i paesi verso cui si si è maggiormente rivolta l'emigrazione palermitana nel 2017 sono il Regno Unito, la Germania, la Francia e gli Stati Uniti, mentre gli immigrati sono arrivati principalmente da Bangladesh, Romania, Ghana e Gambia.