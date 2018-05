. I soci del club Gilles Villeneuve, il più antico di Palermo con i suoi 35 anni di storia, sono arrivati a bordo dei loro bolidi al centro della Sicilia per una due giorni dedicata ai percorsi enogastronomici, al vino ed alle auto.

del club palermitano sfrecciare tra le vie cittadine, attirando l'attenzione di passanti, curiosi e appassionati. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale per far conoscere le bellezze del territorio dei paesi interni della Sicilia.

“Sono due giorni di divertimento di degustazioni di visite e di gente che viene a conoscere la nostra provincia, questi eventi servono per unire – dice Michele Bonfanti organizzatore dell’evento -. 'Vino e Ferrari' deve essere una nuova formula di incremento turistico come succede già in altre regioni d’Italia.”

Al quartiere Cristo Re l’esibizione non competitiva in un piccolo circuito appositamente allestito per far godere gli appassionati, con il rombo dei motori che diventa musica.

Le missioni dei ferraristi in giro per la Sicilia ed oltre lo stretto strizzano l'occhio alle solidarietà.

“Noi andiamo ovunque ci chiamano - dice il presidente del club Gianni Mattaliano -. Ci mettiamo al servizio degli altri per gli eventi di solidarietà che servono a raccogliere fondi per cause benefiche. Siamo infatti organizzando un grande evento di beneficenza per ottobre prossimo vicino Palermo. Abbiamo portato avanti la campagna per la guida sicura anche per le scuole. Le Ferrari sono bellissime macchine molto potenti, bisogna però fare attenzione e noi che guidiamo queste auto dobbiamo dare l’esempio”.

Tra le particolarità i sei mila euro pagati al distributore per il pieno di 12 Ferrari.

: da una F 12 750 cavalli alla California, alla 458.