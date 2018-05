Gran parte del centrodestra a Trapani sosterrà la candidatura di, sceso in campo con un progetto civico. Forza Italia, Diventerà Bellissima e i Popolari-autonomisti scelgono l'avvocato penalista in una gara che al momento vede anche l'ex sindaco di Erice, il grillinoe l'ex editore di Tele Scirocco. L'accelerazione è arrivata nelle ultime ore: davanti al 'no grazie' della Lega, che in base alle direttive del commissario regionalepotrebbe decidere di non partecipare alle elezioni in attesa di una migliore organizzazione sul territorio, gli azionisti di maggioranza del governo Musumeci alla regione hanno optato per Galluffo.che lancia il primo segnale di guerra nei confronti di Tranchida. "Galluffo, con la sua storia, la sua personalità, la sua libertà, insieme a Forza Italia e al centrodestra si contrappone al progetto di Tranchida privo invece di una vera identità, proposto da più soggetti, completamente diversi tra loro, per raggiungere posizionamenti legittimi ma assolutamente personali, che si antepongono agli interessi comuni dei cittadini trapanesi". Sul treno sale anche Diventerà Bellissima, che nei giorni scorsi aveva dovuto registrare l'uscita pubblica di alcuni suoi esponenti a favore di Tranchida : "Valutata l'impercorribilità di una candidatura unitaria del centrodestra in considerazione del disimpegno dell'Udc e del temporeggiamento della Lega - scrive il coordinatore provinciale- abbiamo deciso di sostenere Galluffo. Restano fuori dai giochi, al momento, i Sovranisti dell'ex deputato regionale, che fino alla fine hanno provato a convicnere la Lega della necessità di una candidatura unitaria. resta ancora un po' di tempo per decidere dal momento che la presentazione delle liste presso l'ufficio Segreteria del Comune di Trapani scatterà venerdì e si concluderà alle 12 del 16 maggio., fissata per lunedì mattina alle 9 presso la sede di via Convento San Francesco di Paola. Con l'architetto scelto per tentare la scalata a Palazzo D'Alì ci saranno anche i candidati al consiglio comunale, il parlamentare europeo, il senatore, regista della candidatura di Mazzonello, e il parlamentare regionale