Fino a quel momento, infatti, maggioranza e governo, impegnati, avevano manifestato, tutto sommato, coesione e intesa. Nessun particolare incidente. Fino a quell’articolo. La norma che prevedeva, in sostanza, la “regionalizzazione”. È stato in quel momento che è esplosa una vera e propria guerra tra i banchi di Sala d’Ercole.. È statoa prendere la parola per illustrare un articolo che, in sostanza, recepiva, con sei anni di ritardo, un decreto legislativo nazionale che spostava in capo alle Regioni il controllo dell’importante e ricco ente. Ma in Sicilia, unica Regione in Italia, la legge non è mai stata applicata. L’ultima a farlo è stata la Sardegna, nel 2014, “con un semplice comma” ha spiegato Aricò in Aula. “Ricordo – ha detto Aricò durante la seduta - che è una legge che la Sicilia deve recepire da ben 6 anni e non riesce, non si sa per quale motivo, a recepire, quindi, vorrei che l’Aula si determinasse”.Proprio in quel momento, la tensione è salita. E a prendere la parola per opporsi, con veemenza, al capogruppo di Diventerà Bellissima,, non è stato un esponente dell’opposizione, ma il capogruppo di. E le parole, così come i toni, sono stati molto duri, al di là delle questioni procedurali (quella norma era già stata bocciata dalla Commissione Salute): “Questa norma in questa sede, in questi termini, con questi canoni, con questo percorso, e con una copertura del governo che potrebbe arrivare ora, non si può fare!”. Stop da Forza Italia alla norma voluta dal governo e difesa, non a caso, dallo stesso assessore Razza: “Stiamo decidendo di rinviare un tema – ha detto intervenendo nel dibattito d’Aula - che da sette anni attende di essere risolto. Siccome questo è anche luogo di rispetto dell’autonomia regionale, è piuttosto singolare che una norma che va verso l’autonomia venga rinviata, ma questa è stata la decisione e a questa ci atteniamo”. Ma un nuovo scontro è già all’orizzonte, visto che la norma potrebbe essere ripresentata nel “collegato” alla Finanziaria che arriverà a Sala d’Ercole la prossima settimana.Cosa c’è dietro questo acceso faccia a faccia tra il governo Musumeci - difeso dal capogruppo del movimento del governatore - e il rappresentante in Aula del più grande partito del centrodestra?. La norma proposta dal governo Musumeci, infatti, avrebbe, mettendo nelle mani dello stesso esecutivo regionale la governance dell’ente. Ossia anche il potere di nominare i vertici di un Istituto ricco e potente.. Si tratta di, vecchia conoscenza della politica siciliana, già in passato alla guida dell’ente e considerato politicamente vicino a “pezzi” di Forza Italia, soprattutto a esponenti di spicco negli anni boom del partito in Sicilia.. Ma nel 2015, quando Seminara venne nominato commissario dello Zooprofilattico, Cascio faceva parte del “Nuovo centrodestra” di Angelino Alfano. Lo stesso partito, appunto, del Ministro per la Salute Beatrice Lorenzin.. L’applicazione della legge nazionale, infatti, avrebbe messo nelle mani di Musumeci e dell’assessore Razza la nomina del nuovo cda (attualmente è sciolto, appunto) e di un nuovo direttore generale. Tutto fermo, invece, dopo il “veto” di Forza Italia. E così, resta il commissario in carica, alla guida di un Istituto dai bilanci molto ricchi, che attinge a finanziamenti statali ed europei, che si occupa di settori delicati e importanti come i controlli sulla qualità dei prodotti e anche l’attività dei veterinari sull’Isola. Un Istituto che ha già fatto litigare governo e maggioranza. E nei prossimi giorni, lo scontro rischia di ripetersi.