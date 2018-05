in particolare

un emendamento che è stato approvato per i comuni che hanno piani di riequilibrio economico-finanziario approvati dalla Corte dei Conti e che abbiano posto in essere tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, garantendo a questi enti un'assegnazione dei trasferimenti regionali pari almeno alla quota che hanno ricevuto nell'anno 2015, anno in cui i trasferimenti della Regione sono stati maggiori rispetto agli anni a seguire, potendo così garantire gli obiettivi intermedi approvati dalla Corte dei Conti e i servizi per i cittadini".

"Si ricorderà infatti - spiega Cannata - che nel 2017 vi è stato un taglio del 30 per cento dei trasferimenti regionali. Con questo emendamento si è andato ad eliminare il taglio subito che si sarebbe riproposto nel 2018. Grazie all'appoggio del governo regionale, dell'assessore al Bilancio e degli Enti locali e della commissione Bilancio, l'emendamento a sostegno dei comuni in pre-dissesto dunque è stato approvato dall'aula. In Sicilia gli Enti in pre-dissesto sono circa 35 e in assenza di uno specifico intervento normativo della Regione rischiavano, nel corso del 2018, di dover dichiarare il dissesto facendo ricadere sui propri cittadini della mancata erogazione di servizi locali".

"I Comuni e i sindaci - conclude la parlamentare azzurra - rappresentano l’avamposto della politica, il primo punto di riferimento per la risoluzione dei problemi dei cittadini ma anche il primo bersaglio nel mancato funzionamento della pubblica amministrazione. Le richieste dei Comuni e le loro esigenze sono le richieste e le esigenze dei cittadini".

che purtroppo negli ultimi anni hanno subito enormi tagli con conseguenze per i servizi alle comunità". A dirlo è la parlamentare regionale di Forza Italia Rossana Cannata. "Oltre ad avere supportato gli articoli a sostegno di tutti i comuni - prosegue - ho proposto