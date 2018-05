PALERMO - Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato due ragazzi di 19 anni, Simone Di Maria e Adem Khelifi, accusati di rapina a un diplomatico del Vietnam, arrivato a Palermo per partecipare a un evento culturale. Il diplomatico è stato aggredito nell'androne di un edificio in via Lincoln, proprio quando stava per raggiungere l'appartamento dove avrebbe soggiornato. I due giovani, a volto scoperto, lo hanno bloccato per le spalle, gli hanno sferrato un pugno e sottratto il portafogli, provocando un vistoso strappo sui pantaloni.Grazie all'identikit fornito dalla vittima gli agenti sono risaliti ai presunti autori che risiedono nella zona del mercato di Ballarò.