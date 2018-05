. Ad affermarlo è Vincenzo Figuccia, deputato all'Ars, designato in Commissione Statuto e già assessore all'Energia e ai rifiuti. "Il Popolo Siciliano continua a pagare il 'conto' di una storica politica colonialista che ha fagocitato ogni nostra risorsa: petrolifera, ambientale, paesaggistica, biologica; e lo fa senza freni alcuni, anche dinanzi alla possibilità di provocare alla colonia martoriata malattie e invivibilità. Un vero attentato alla salute di intere popolazioni!".. Basta con i condoni tombali! Tenuto conto del fatto che il 40 percento della disponibilità petrolifera italiana è raffinato in Sicilia - prosegue Figuccia - pretendiamo un'immediata defiscalizzazione del prezzo della benzina e al tempo stesso, una seria politica energetica alternativa che guardi al rilancio economico come obiettivo concreto e non come una lontana ipotesi". "Per questo - conclude il parlamentare regionale - accolgo favorevolmente la proposta del presidente Musumeci e mi impegnerò personalmente ad avviare, in Commissione Statuto, un'attività di mediazione regionale e nazionale perché lo Statuto venga rispettato come merita in tutte le sue previsioni".