Un trend confermato dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia: "

Fra le droghe sintetiche sequestrate i quantitativi più

significativi sono costituiti dall’ecstasy e dagli analoghi

di sintesi che ne mimano gli effetti".

. Nell'ultimo anno la squadra mobile del capoluogo siciliano ha sequestrato oltre due tonnellate di hashish, la sostanza che risulta essere in assoluto più diffusa, ventisette chili di cocaina e venticinque di marijuana.tra i capannoni i carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno trovato anche 251 grammi di cristalli di Mdma, il pericoloso stupefacente psicoattivo comunemente conosciuto come "Ecstasy". Una sostanza trovata per la prima volta nel quartiere periferico della città, dove lo spaccio della droga continua ad alimentare le casse della malavita.un ragazzo di 21 anni ne aveva nascosto più di venti grammi in un mobile della camera da letto, insieme ad altre sostanze che hanno fatto inevitabilmente scattare l'arresto per spaccio di droga.a confermarlo, alla fine dello scorso anno, un'operazione antidroga dei carabinieri che ha smantellato una banda che si occupava del traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra Bagheria e l'Argentina. Uno dei gruppi individuati si sarebbe occupato di collocare nel mercato dello spaccio l'ecstasy e la cocaina, destinate soprattutto ai frequentatori dei locali notturni e spesso consumate contemporaneamente ai superalcolici.Aveva trasformato la sua abitazione in un vero e proprio market della droga. Marijuana, hashish ed ecstasy erano state nascoste nei mobili della camera da letto, dove gli acquirenti si recavano quotidianamente per fare rifornimento. In quel caso furono sequestrati anche 19 mila euro in contanti.