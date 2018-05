Tanto attesa, arriva l'ultima mossa di Di Maio nella trattativa sul governo. Il leader del M5s in Tv rilancia la proposta a Salvini: sì a un esecutivo politico Lega- 5Stelle guidato da un premier terzo (né l'uno né l'altro leader, quindi), ma senza Berlusconi. Una questione che già aveva bloccato l'intesa tre settimane fa.Di Maio annuncia il suo passo indietro dalla richiesta di Palazzo Chigi e propone un accordo sul programma (reddito di cittadinanza, via la legge Fornero, legge anticorruzione), una soluzione per evitare 'algidi tecnici'. Il M5s, conferma il suo leader, voterà contro ogni altro tipo di governo: 'di tregua', 'del presidente', 'istituzionale'. Se la Lega non ci sta, i 5Stelle torneranno a chiedere il voto al più presto.