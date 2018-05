PALERMO - I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Palermo hanno arrestato Gianfranco Lipari, artigiano palermitano 47enne con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e detenzione illegale di munizionamento. Gli uomini dell’Arma passando per via Belmonte Chiavelli avevano più volte percepito l’odore tipico della marijuana provenire dalla falegnameria dell’uomo e hanno deciso quindi di controllare.Entrati nella falegnameria, i carabinieri, supportati da Derby e Ron, pastori tedeschi di 3 e 6 anni in forza al Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, sono stati guidati fino ad una scala che portava ad una piccola botola sul soffitto. Al piano superiore l'artigiano aveva allestito una serra indoor (collegata con un allaccio abusivo alla rete elettrica comunale) con 180 piante di marijuana dell’altezza di circa due metri, dotata di lampade alogene, condizionatori, temporizzatori, ventilatori, aspiratori, fertilizzanti e prodotti chimici.Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati all’interno di una borsa 11.050 € e 6 cartucce calibro 38 special, occultate all’interno di un cassetto di una scrivania. A seguito del controllo presso l’abitazione di Lipari in via Bonagia, i Carabinieri hanno rinvenuto un’altra serra (anche questa collegata con allaccio abusivo alla rete elettrica comunale) ricavata in una stanza. All’interno 174 vasi contenenti germogli di marijuana, lampade alogene, condizionatori e materiale per l’aereazione.Sul posto sono Giunti i militari del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Palermo per i campionamenti e le successive verifiche tecniche. L'uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito al Tribunale di Palermo e giudicato con il rito direttissimo. A seguito di convalida è stata disposta la custodia in carcere: l'uomo si trova adesso al Pagliarelli di Palermo.