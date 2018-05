SIRACUSA - Un marocchino di 39 anni, Farid Larhfiri, è stato arrestato dai carabinieri di Noto per violazione di domicilio, tentativo di violenza sessuale, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte una donna polacca, con la voce rotta dal pianto e in stato di agitazione, ha contattato il 112 riferendo di essere stata molestata da un uomo che si era introdotto in casa sua. I militari, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute della donna, hanno bloccato l'uomo, che ha reagito in modo violento.La vittima ha raccontato che l'uomo avrebbe insistentemente bussato alla sua porta e, una volta entrato, l'ha strattonata diverse volte, palpeggiandola e portandola in camera da letto. La donna è riuscita ad avvertire i carabinieri. L'aggressore è stato rinchiuso nel carcere di "Cavadonna" a Siracusa.