PALERMO - Sbloccati i fondi per finanziare l'avvio di nuovi collegamenti negli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso (Rg). La Regione ha stanziato 12 milioni e 500 mila euro sino al 2019 per i Comuni che rientrano negli ambiti territoriali dei due scali al fine di favorire l'incremento delle presenze turistiche. A Trapani sarà Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Birgi, a varare il nuovo bando finalizzato alla ricerca di un vettore aereo che possa garantire il prosieguo dell'operatività dello scalo, mentre sarà il Libero Consorzio Comunale di Trapani a gestire i fondi. Nel Ragusano sarà il Comune di Comiso che pubblicherà il bando per l'incentivazione delle rotte aeree. La decisione è stata assunta dai sindaci e dalla Soaco, la società di gestione dello scalo ibleo. Oltre a 4,5 milioni di euro della Regione siciliana, sono disponibili 1,6 milioni di euro dell'ex Provincia di Ragusa e 380 mila euro della Camera di Commercio del Sud-est.(ANSA)