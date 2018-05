detenzione di sostanza stupefacente tre napoletani diretti a Palermo, bloccati dalla polizia sull'autostrada A20.

Si tratta di Giuseppe De Fenza, Giuseppe Di Costanzo e Rino Ivan Bonaccorso, i primi due 63enne, il terzo è un 38enne. L'intervento, dopo la segnalazione di una Jaguar piena di droga in arrivo nel capoluogo siciliano: i poliziotti del commissariato di Bagheria e di Brancaccio hanno quindi monitorato le vie di accesso e di uscita della città, intercettando

una Jaguar x Type preceduta da un Land Rover Freelander.

loro arrivo in un parcheggio in contrada Lanzarotte nel comune di Bagheria, vicino ad un'abitazione. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione nell'appartamento, i tre si sono dati alla fuga per le campagne circostanti. Nascosti tra i cespugli, sono stati bloccati poco dopo. In base a quanto accertato,

De Fenza era alla guida della Jaguar mentre gli altri due si trovavano a bordo della Land Rover Freelander.

all’interno di un vano nascosto, con un sistema di apertura comandata a distanza collocato dietro i sedili posteriori, sono stati trovati circa cento chili di hashish dal valore di cinquecentomila euro, suddivisa in confezioni da mezzo chilo ciascuna. I tre sono stati rinchiusi al Pagliarelli.

Sono finiti in arresto per