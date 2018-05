PALERMO - La più grande Scuola di Odontoiatria degli Stati Uniti ha scelto nuovamente la Sicilia per il prestigioso Congresso internazionale della New York University College of Dentistry. Il meeting annuale che riunisce i maggiori esperti della materia si svolgerà infatti a Palermo, l'11 e il 12 maggio prossimi, nel Centro congresso dell'Hotel La Torre di Mondello. Tema di questo assise è "La tutela del paziente dentale, e la garanzia del successo negli anni, delle prestazioni odontoiatriche eseguite". Troppo spesso infatti metodiche non collaudate scientificamente o non supportate da sufficienti anni di sperimentazione, cioè fondate sull'evidenza di successo clinico a lungo termine, vengono eseguite all'insaputa dei pazienti. Obiettivo del Congresso è fare il punto sulle diverse procedure chirurgiche e protesiche di riabilitazione odontoiatrica alla luce degli studi a lungo termine e dei trial clinici più accreditati. Tra i relatori anche il palermitano Giuseppe Bavetta, docente dell'Università La Sapienza di Roma e Clinical Coordinator per la Sicilia nel programma italiano della NYU Italian Graduates Association, che tratterà le linee guida nella gestione computer assistita implantoprotesica delle aree ad alta valenza estetica. Il prof. Saverio Ravazzolo, Italy Program Director della prestigiosa Università americana, introdurrà il convegno con una relazione sulle evidenze istologiche a lungo termine nel grande rialzo di seno mascellare, argomento che verrà poi ripreso dal prof. Ziv Mazor di Tel Aviv, uno dei massimi esperti a livello mondiale della metodica di Osseodensification che ha rivoluzionato la metodica di preparazione del sito implantare. (ANSA).