Si terrà presso la storica struttura turistica “Città del Mare Resort Village”, a Terrasini (Palermo), la tre giorni di formazione per, organizzata dalla Freegest S.r.l.s, società gestore della 4Freedom Entertainment. L'evento è previsto per l'11, il 12 e il 13 maggio.Gli animatori formati saranno impiegati durante l’estate 2018 nella stessa struttura ospitante e all’interno di un altro resort nel palermitano il “Mare Luna Village” di Campofelice. Ci sarà – inoltre – la possibilità per alcuni operatori di lavorare in Calabria, Puglia e Campania.La società ha deciso di impegnarsi nel territorio siciliano, volendo supportare il progetto di. L’intento è quello di dare opportunità ai giovani siciliani di lavorare nella propria terra o di conoscerne delle altre.La Freegest gestisce inoltre il settore animazione e intrattenimento in diverse strutture turistiche invernali. Ci sarà quindi la possibilità che i candidati più meritevoli vengano selezionati per. La società sarà impegnata anche nell’organizzazione di alcuni eventi sia nella struttura di Terrasini, sia in altre zone della Sicilia.