PALERMO - Trenitalia ha lanciato una nuova e campagna antievasione del biglietto sui treni regionali della Sicilia. L'attività è concentrata soprattutto nelle stazioni e sui treni dove si registrano più numerosi i tentativi di viaggiare senza pagare il biglietto. Tre squadre - una a Palermo, una a Catania e una a Messina - di personale addetto al controllo (in tutto 18 agenti) - sono impegnate, da oggi, in verifiche sia a terra, sia a bordo. L'attività consentirà di recuperare risorse da destinare al potenziamento della flotta e al miglioramento dei servizi a beneficio di chi rispetta le regole per viaggiare sui treni.(ANSA).