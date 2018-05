Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la ragazza viaggiava a bordo del suo scooter lungo la via Livornese a Lastra a Signa (Firenze) quando, per cause in corso di accertamento ha urtato un veicolo finendo a terra e venendo travolta da uno scuolabus che arrivava nel senso opposto di marcia. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118.

Una ragazza di 20 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale con il suo scooter.Illesi i bambini che si trovavano a bordo dello scuolabus.