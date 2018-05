ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) - Nello scontro frontale avvenuto tra due auto a Zafferana Etnea, sulla provinciale che collega la cittadina con le frazioni di Sarro e Fleri, è morto un uomo di 29 anni, Salvatore Cristian Finocchiaro, che si trovava sul lato passeggero di una Fiat Panda.La vittima, residente a Mascalucia, viaggiava sull'utilitaria guidata da una 27enne rimasta gravemente ferita come il conducente e il passeggero dell'altra vettura. A liberare i feriti sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Sul posto, l’intervento dei soccorritori del 118 ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare.