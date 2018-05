SIRACUSA - Sequestro dei beni per 180mila euro per una presunta evasione fiscale complessiva di 630mila euro: nel mirino della guardia di finanza di Siracusa è finito l’amministratore di un’azienda del settore smaltimento e depurazione delle acque di scarico e delle bonifiche industriali della provincia. L’azienda è la Ser.eco srl, la persona denunciata l’amministratore della società, Antonio Bianca. L’accusa è l’omesso versamento dell’Iva per il 2015 e l’omesso versamento delle ritenute certificate rilasciate dai sostituti di imposta per il 2013, per un importo complessivo di tributi non pagati pari a 630mila euro.Su richiesta del procuratore Francesco Paolo Giordano, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal sostituto Vincenzo Nitti, il gip di Siracusa Carmen Scapellato ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 180mila euro sui beni e sui conti dell’indagato. Erano stati i funzionari dell’Agenzia delle entrate di Siracusa a comunica la notizia di reato alla Procura nei confronti dell’amministratore dopo i controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi. La Procura di Siracusa, ha dunque delegato la Compagnia della Guardia di finanza di Siracusa a eseguire gli accertamenti e le verifiche che hanno portato ai provvedimenti di stamattina.