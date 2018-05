ondamentale

che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è tempo da perdere, non esistono governi tecnici alla Monti". Poi, il leader del Carroccio lancia un messaggio agli alleati: "Conto che Berlusconi mantenga la parola data e abbia la nostra stessa coerenza, poi gli italiani ci daranno la maggioranza assoluta e cambieremo l'Italia da soli".

Dopo l'appello del Presidente Mattarella, arrivano le reazioni politiche. Interviene, segretario del Partito democratico: "Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all'iniziava preannunciata ora dal Presidente". Ma dalla Lega arriva un "no": "La Lega non è disponibile a sostenere un 'governo neutrale' come proposto dal capo dello Stato Sergio Mattarella". È quanto si apprende da qualificate fonti leghiste contattate dopo il discorso del Presidente della Repubblica.Intervienei: "E' f"Nessuna fiducia a un governo 'neutrale', sinonimo di governo tecnico. Si vada al voto a luglio!", scrive in un tweet il leader del M5S,