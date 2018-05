PALERMO - “Il Movimento 5 Stelle dice no al nucleare, la Sicilia non deve diventare la pattumiera d'Italia, né terra dove stoccare scorie nucleari”. Lo dice il deputato regionale del M5S Nuccio Di Paola, chDa giorni infatti è attesa la pubblicazione da parte del ministero dello Sviluppo economico della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) e cioè la mappa dei luoghi che hanno tutte le caratteristiche per ospitare scorie e scarti radioattivi.netta in difesa di diritti costituzionalmente sanciti: alla salute dei cittadini, all'ambiente e alla salvaguardia del territorio. Già in passato gli italiani si sono pronunciati sul nucleare, reputiamo assurdo che la Sicilia possa diventare deposito di scorie”. “Chiediamo altresì a Musumeci– prosegue il componente della commissione Ambiente dell'Ars - di prendere una posizione chiara e alla luce del sole, esattamente come hanno già fatto i presidenti delle Regioni Sardegna e Basilicata che si sono schierati dalla parte del no”. “E' gravissimo – conclude - che in un momento politicamente delicato come questo, di vacatio assoluta sotto il profilo politico, il Governo Gentiloni che dovrebbe occuparsi solo ed esclusivamente degli affari correnti e dunque dell'ordinaria amministrazione, si accinga ad emanare un documento così delicato ed atteso da anni”.