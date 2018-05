arebbe stato violato il contratto che prevede il divieto di svolgere ulteriori attività lavorative e di accettare incarichi presso la Pubblica amministrazione.

senza autorizzazione. C'è un capitolo siciliano nell' inchiesta della Guardia di Finanza partita da Roma che coinvolge 411 docenti in tutta Italia.ha aperto una decina di fascicoli e ha già contestato un danno erariale da un milione di euro. Nulla trapela sui nomi dei professori che hanno ricevuto l'invito a dedurre dei magistrati contabili. Il profilo di colpa sarebbe duplice: in alcuni casi i docenti avrebbero svolto la doppia attività senza chiedere l'autorizzazione agli Atenei di appartenenza (non c'è solo quello di Palermo), in altri gli incarichi libero professionali sarebbero stati del tutto incompatibili. Sle accuse dei pm contabili, quindi la Procura guidata da Gianluca Albo deciderà se citarli o meno in giudizio.