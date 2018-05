Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 7 maggio, in Sicilia.1) PALERMO - Piazza Sant'Antonino 1, ore 09:00 Inaugurazione della "Settimana delle biblioteche".2) PALERMO - Ars, palazzo dei Normanni, ore 09:00 Convegno su "Un piano rurale siciliano per far rinascere la nostra agricoltura", organizzato dal M5s.3) PALERMO - Viale delle Scienze, ed. 13, ore 09:00 Convegno su "Enti locali siciliani tra semplificazione e cultura d'impresa: le opportunità della misura Resto al Sud". A Messina, il convegno si terrà sempre alle 9.00 a Palazzo dei Leoni.4) CATANIA - Palazzo Ingrassia, aula magna, ore 09:00 Seminario su 'Interventi per la formazione, l'istruzione e l'occupazione: nuove prospettive", promosso dall'università e dal Centro orientamento formazione e placement dell'ateneo. I lavori continueranno alle 15.30 nell'aula magna del Palazzo centrale con la tavola rotonda su "Terza Missione dell'Università: conoscenza è precondizione di sviluppo dell'economia?".5) CATANIA - Tondo Gioeni, ore 09:30 Installazione del grande "Dado della pace" nell'ambito della manifestazione "Costruiamo la Pace" promossa dalle associazioni Living peace international e Elephants for peace e da diverse scuole di Catania, col contributo di studenti italiani, europei e di altri Continenti. L'iniziativa è patrocinata dal Comune.6) PALERMO - Villa Pajno, ore 10:00 Ricorrenza della nascita del Vice Questore Aggiunto Antonino Cassarà, barbaramente trucidato in un agguato mafioso il 6 agosto del 1985 insieme al giovane poliziotto ed amico Roberto Antiochia. I ragazzi delle scuole di Palermo leggeranno in un'alternanza di parole e musica il rapporto dei "161".7) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 10:00 Presentazione di "Maggio... in forma", screening senologico gratuito con visita medica e mammografia che si terrà il 12 maggio in piazza Stesicoro, promosso dall'Andos e dalla Fondazione etica e valori Marilù Tregua in collaborazione con Comune e Regione. Partecipa il sindaco Enzo Bianco.8) CATANIA - Istituto di via Zappalà Gemelli 3, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del progetto "Nimba Etna" promosso dall'Associazione musicale etnea e dell'associazione Youculture con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e di Siae, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina &ndash Copia privata per i giovani, per la Cultura". Sono coinvolte le scuole del Polo catanese di educazione interculturale "Global teacher center".9) CATANIA - Ospedale Garibaldi-Nesima, ore 10:30 Inaugurazione della nuova Unità operativa di Rianimazione Pediatrica, diretta dal dottore Giuseppe Ferlazzo. Partecipano il presidente della Regione, Nello Musumeci, il sindaco, Enzo Bianco, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e l'arcivescovo metropolita Salvatore Gristina.10) PALERMO - Cantieri alla Zisa (sala De Seta), ore 14:00 XII Congresso regionale "Prospettiva lavoro" organizzata da Uil Sicilia. Salvo Piparo e Luigi Di Pino si esibiranno in una performance sugli antichi mestieri. Aprirà i lavori il segretario Barone. Previsti gli interventi, tra gli altri, del vice presidente Gaetano Armao, del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.11) CATANIA - Le Ciminiere, ore 15:30 Conferenza stampa di presentazione delle 3 tappe siciliane del Giro d'Italia 2018. Partecipano l'assessore allo Sport della Regione Siciliana Sandro Pappalardo, l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, il coordinatore delle tappe isolane Anthony Barbagallo, Mauro Vegni, direttore del Giro. Le tre tappe si svolgeranno l'8, il 9 e il 10 maggio e saranno la Catania - Caltagirone con partenza dal Teatro Greco Romano, la Agrigento - Santa Ninfa e la Caltanissetta - Etna con arrivo all'Osservatorio astronomico.12) CATANIA - Hotel degli Aragonesi, ore 16:00 Assemblea elettiva dei giovani imprenditori agricoli di Agia-Cia Sicilia Orientale sul tema "Giovani agricoltori, tra realtà e speranza per il futuro". Partecipano Matteo Ansanelli, segretario Nazionale Aagia, Stefano Cannistrà, vice presidente Agia Sicilia Orientale, Giovanni Sutera, dell'Ispettorato Agricoltura di Catania e Giuseppe Di Silvestro, presidente Cia Sicilia Orientale.13) PALERMO - Libreria Paoline, corso V. Emanuele 456, ore 17:30 Nell'ambito della "Tredicesima settimana della comunicazione" Papa Francesco, la comunicazione, le emozioni, la famiglia, si terrà la presentazione del libro "Tutti gli uomini di Francesco" di Fabio Marchese Ragona, edizioni San Paolo. Intervengono don Giuseppe Costa, Alessandra Turrisi, Fernanda Di Monte. Sarà presente l'autore.14) PALERMO - Museo d'arte contemporanea, ore 18:00 Manifestazione "Sicilia en Primeur 2018". Gli appassionati del grande vino siciliano potranno divertirsi confrontando, conoscendo e degustando oltre 300 vini delle cantine di Assovini Sicilia.15) PALERMO - La Feltrinelli, Via Cavour, ore 18:00 Presentazione del libro "Porta Libeccio" (CartaCanta editore), liriche e prose poetiche di Emanuela Rizzuto. Vi parteciperanno, oltre all'autrice, il docente universitario Salvatore Lo Bue, specialista in metodologie narrative Leonora Cupane e la giornalista Laura Grimaldi.