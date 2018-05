stato di alterazione. Alcuni residenti della zona, a Parma, hanno chiamato il 113 e i poliziotti erano riusciti a calmarla. O almeno, così sembrava. L'avevano convinta a rientrare a casa, racconta la Gazzetta di Parma, ma lì

la straniera avrebbe continuato a straparlare e gli agenti allora hanno deciso di chiamare il 118. Mentre stavano aspettando l'ambulanza, con un gesto improvviso la nigeriana ha tolto la canottiera alla piccola e gliel'ha attorcigliata intorno al collo. Nonostante la resistenza della donna, che ha morso ad una mano un agente, i poliziotti sono riusciti a strapparle la bambina, poi affidata al padre: per lei, cinque giorni di prognosi per escoriazioni.

Tiene la figlia di un anno in braccio e tenta di strangolarla con la canottiera della piccola. La donna, una nigeriana di 30 anni, attorno alle 23 di giovedì notte si trovava in strada ed era in evidente