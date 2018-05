La conferma arriva dagli stessi operatori del 119, il numero di assistenza dell'azienda. Nessuna notizia certa in merito all'origine del guasto, solo una certezza: "E' un problema che riguarda la Sicilia", rispondono dal call center. Numerose le segnalazioni del guasto da Palermo, ma anche diversi utenti di Catania e della provincia di Trapani segnalano l'assenza di connessione dati.

PALERMO - Connessione internet ko per gli utenti siciliani di Tim. Da questa notte è black out per il servizio connessione dati nelle schede sim Tim in Sicilia. Fuori uso, dunque, tutti i servizi chat e messaggistica istantanea, oltre che la normale navigazione.