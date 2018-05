Bartolo Giglio, i

mprenditore agricolo di 52 anni, storicamente e costantemente vicino alla politica di destra.

TRAPANI - La Lega lancia un proprio candidato nella corsa per la carica di primo cittadino di Trapani. Si tratta di"È una scelta dettata dalla consapevolezza di rappresentare l’unica vera destra del territorio trapanese e dare seguito alla volontà espressa, nelle precedenti elezioni, dagli elettori". È così che il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, annuncia il nome del candidato sindaco di Trapani della Lega, la presentazione della lista e l’inizio della partita elettorale che rispetterà le regole generali del movimento: nessun assemblaggio di nomi per fare numeri e apertura alla collaborazione con chi vuole contribuire alla creazione di un’amministrazione capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza."Nel pieno rispetto delle linee guida della Lega, sul piano nazionale e regionale - è scritto in una nota - l’unico obiettivo posto è il cambiamento. Questo deve partire da uno stop netto ai meccanismi di quella politica tradizionale che ha trascinato con sé pesanti zavorre, incapaci di progettare seriamente per l’interesse dell’intera società. Pertanto, guardando solo alla costruzione di una programmazione mirata al territorio, la notizia ufficiale del candidato Sindaco della Lega si accompagna ad un altro nome, quello del dottore Vito Forbice, quale assessore designato della giunta"."La stessa rimodulazione del gruppo politico - conclude la nota - sta avvenendo con estrema chiarezza dei ruoli e con l’operatività di validissime personalità, a cominciare da quella di Vito Armato, nel ruolo di commissario provinciale della Lega. Armato proprio in queste ore aveva ricevuto le dimissioni di Giorgio Aiuto Garcia quale commissario cittadino della Lega. Vito Armato ha provveduto a nominare nuovo commissario cittadino Marcello Campione. Campione seguirà la costruzione del percorso della Lega in città a partire dalle imminenti amministrative".