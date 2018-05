M.F., palermitano di 57 anni. In base a quanto accertato, era in complessivamente in possesso di duecento grammi di droga. Una volta perquisito e identificato, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Termini Imerese.

Il suo comportamento ha insospettito i carabinieri che stavano effettuando i controlli nella zona di Belmonte Mezzagno.Si trattava di due panetti di hashish, la droga che secondo gli investigatori avrebbe da lì a poco immesso nel mercato dello spaccio.