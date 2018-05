PALERMO - Della Finanziaria votata dall'Ars Gaetano Armao sceglie le norme mirate allo sviluppo come quelle qualificanti della manovra. Una legge assai diversa alla fine da quella, snella ed essenziale, che era nei piani della giunta. “Come sempre avviene”, osserva l'assessore regionale all'Economia. Che ricorda il nuovo corso della giunta sul fronte dei rapporti con lo Stato, dopo la stagione degli accordi siglati da Rosario Crocetta.“Sì, come sempre avviene. Io non perdo la mia antica vocazione di docente di contabilità pubblica e ricordo che ci sono tre modelli di leggi di bilancio/finanziaria. C'è quello in cui il governo si presenta con un bilancio e l'assemblea elettiva può votarlo o bocciarlo, quello britannico. Poi c'è il modello parlamentare italiano così come si è evoluto: l'impianto viene presentato dal governo, poi viene negoziato in una delle due camere finché assume una configurazione sulla quale il governo mette la fiducia. Il terzo modello è quello in cui bilancio e finanziaria vengono elaborati con una coerenza dal governo e poi, non esistendo l'ipotesi uno e due, vanno in assemblea. È quello che succede a livello regionale. A questo punto si ha un modello che chiamerei composito, una parte è scritta dal governo un'altra dal Parlamento. Sarà opportuno valutare se questo è il modello più appropriato o meno, ma allo stato è questo”.“Quelle relative al sistema delle imprese: 53 milioni di consolidamento finanziario dell'Irfis, 84 milioni di nuove assegnazioni per il credito agevolato, 50 milioni di fondo di garanzia per Confidi e pmi, la semplificazione nell'utilizzo dei fondi europei. E poi lo smobilizzo dei crediti incagliati nel settore rifiuti per circa 700 milioni. E rivendico anche i 600 milioni di euro che abbiamo appostato in entrata derivanti da una norma del 2006 che prevedeva una retrocessione della accise, una norma che non ha mai dato luogo ad alcun tipo di entrata”.“Sì, nell'ambito di quel rapporto negoziale da noi avviato con toni concilianti ma rigorosi che è passato anche dalla decisione di impugnare il bilancio dello Stato”.“Questo fa parte di una serie di questioni che stiamo ponendo allo Stato per affrontare temi derivanti da quegli accordi scellerati firmati nella scorsa legislatura”.“È una delle questioni. Aspettiamo l'insediamento del governo nazionale per parlarne”,“Sì, 276 milioni in favore dei disabili gravissimi non li aveva mai stanziati nessuno in Italia. Un investimento così massiccio non ha precedenti. Poi c'è il quoziente familiare introdotto per la prima volta”.“Con i Comuni, con i dipendenti comunali e degli enti pubblici. Costituiamo ad esempio un fondo pensioni per le Camere di commercio, così come facemmo nel 2010 per la Regione. Le pensioni oggi gravano sul loro bilancio e questo le sta portando al default”.“E' un emendamento di matrice parlamentare. Noi l'abbiamo condiviso perché nel triennio non genera oneri ulteriori per il bilancio”.“È possibile che passi. Molta gente lavora in modo serio dentro le strutture della Regione. E la circostanza che ci siano persone che lavorano accanto ad altre, le une con stipendio normale e le altre con sussidio senza diritti è una situazione che va sanata”.“Anche questa è una cosa di matrice parlamentare. In un sistema con la fiducia una cosa come questa avrebbe avuto difficoltà a passare”.“Questa è una scelta fatta dal Parlamento. Capisco che se si guarda interamente la finanziaria in parte ha una filosofia di efficienza e dall'altra di risposta alle domande più variegate. Ma è l’effetto di un sistema che distribuisce tra governo e parlamento le decisioni. L'alternativa è non farla”.“È evidente, ma nella precedente legislatura non c'era la maggioranza e si è costruita attraverso una transumanza. Credo sia molto più serio fare un confronto alla luce del sole con le opposizioni senza mercanteggiamento e scambi”.“Sì, ad esempio quella sul reddito di inclusione, molto positiva, quella sul reddito di libertà per le donne vittime di violenze, quella sull'insularità”.“Io credo che il leit motiv di questa legislatura sarà il confronto. Non solo perché è il nome della testata della sinistra democristiana nella quale ho militato con Sergio Mattarella. Ma perché il confronto è la politica. Altro è chi come i grillini si trincerano dietro il no a tutto”.“La sessione di bilancio rimane aperta. Ci confronteremo con le altre forze politiche sul merito delle questioni, dall'Agenzia per la casa, all'unione tra Ircac e Crias”.