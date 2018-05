In Sicilia e nelle regioni centro-meridionali i candidati devono avere una età non superiore a 29 anni nel caso in cui non siano residenti nei territori regionali, mentre per i residenti l’età massima per essere assunto è 35 anni.

Dal punto di vista professionale ai candidati è richiesta la laurea magistrale in Economia e commercio, o in Economia aziendale, o in Economia istituzioni e mercati finanziari, Scienze bancarie ed assicurative, Economia intermediari finanziari oppure ancora in Scienze statistiche. La laurea deve essere conseguita con votazione finale non inferiore a 102 su 110. Inoltre è richiesta una ottima conoscenza degli strumenti di Office e una buona conoscenza della lingua inglese.

PALERMO - Poste Italiane cerca giovani laureati in discipline economiche da assumere con un contratto di apprendistato della durata di tre anni. Le candidature devono essere presentate sul portale dedicato entro il 24 maggio. Gli assunti svolgeranno la mansione di consulente finanziario presso gli uffici postali e avranno il compito di informare la clientela sugli strumenti finanziari e assicurativi offerti da Poste Italiane. Sono richieste "spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo".Le sedi di lavoro sono sparse in numerose province italiane. Il numero degli operatori richiesti non è indicato ma è specificato che le candidature saranno esaminate rispetto al fabbisogno numerico e territoriale dell’azienda.