direzione del commissariato Oreto-stazione, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine,la polizia municipale e gli esperti dell’Asp, che hanno accertato numerose irregolarità.

esercizi commerciali controllati: in due pub, è stata accertata l'assenza di “scia” sanitaria e la mancata presenza dell’apparecchio di rilevazione di tasso alcolemico. Inoltre, i proprietari non erano in possesso del registro di autocontrollo.

Al titolare di una trattoria di zona è stato contestato l’assenza del solo registro di autocontrollo, oltre all’occupazione di suolo pubblico con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Il titolare di un bar è stato, invece, invitato a presentarsi all’Asp per offrire chiarimenti sui documenti che riguardano l’aspetto igienico sanitario. Nel corso dell'operazione, sono inoltre state identificate sei persone con precedenti per spaccio di droga.

Tra i giovani controllati, anche un 19enne nei confronti del quale, ad agosto, il questore aveva emesso un Daspo urbano, prevedendo un divieto di accesso ai locali ed ai luoghi limitrofi. E' stato nuovamente segnalato perché trovato sul posto nonostante il provvedimento.

Nel corso dell'attività svolta dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana, sono stati passati al setaccio bar, trattorie, centri scommesse e pub. In azione, coordinati dalla questura e sotto la