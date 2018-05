È stato arrestato mentre faceva la spesa nel supermercato sotto casa. Il quarantaseienne originario di Sant’Antimo – in provincia di Napoli – viveva ormai a Casarta, dove sono intervenuti gli agenti del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.L’uomo - ricercato dal mese di marzo 2017 - si era trasferito da mesi in un complesso edilizio, abitando all’interno di una mansarda al sesto piano.Ferriero era ricercato per l’omicidio del reggente di un clan contrapposto compiuto nel 2007, insieme ad altri sei uomini arrestati già nello scorso mese di marzo. Sul boss fermato pendevano anche le accuse di detenzione illegale di armi da guerra e di ricettazione, tutto aggravato da finalità mafiose.Nella mansarda in cui viveva, gli agenti hanno trovato e sequestrato diversi oggetti fra cui cinque telefoni cellulari, documenti falsi (una carta d’identità in bianco, varie patenti e tessere sanitarie) e 4900 euro in contanti.