PALERMO - "Siamo contrari a un hotspot a Palermo, sarebbe una ferita per la città; sappiamo che la decisione finale spetta al governo nazionale a cui abbiamo fatto sapere per iscritto la nostra contrarietà. Sono 30 mila i migranti a Palermo, ma in realtà mi preme dire che sono molti di più perché anche chi non ha un permesso di soggiorno è una persona". L'ha detto il sindaco Leoluca Orlando, intervenendo alla conferenza di presentazione della Settimana dei migranti che si aprirà il 14 maggio nel capoluogo siciliano. "Mi auguro - ha aggiunto - che il Consiglio comunale confermi la posizione espressa come giunta, negando l'hotspot che è cosa diversa dal rendere migliore e più umana la prima accoglienza".

Martedì 08 Maggio 2018 - 19:28