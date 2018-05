Il Disability Pride Italia, nato parallelamente alla manifestazione newyorkese, giunge quest’anno alla sua quarta edizione, per la prima volta nella capitale. Il 15 luglio 2018, in contemporanea con gli altri Paesi del mondo, un corteo partirà dal Colosseo per raggiungere Piazza del Popolo, cuore dell’evento.Spettacoli d’intrattenimento saranno accompagnati dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare il Disability Pride Italia 2018 sarà l’omonima onlus, presieduta da Carmelo Comisi.Trentasei anni, siciliano originario di Vittoria, reso tetraplegico da un drammatico incidente quasi vent’anni fa, Comisi è oggi un noto attivista nel mondo della disabilità in Italia. Dopo aver organizzato il Disability Pride Italia dapprima in Sicilia e poi a Napoli, Comisi si è trasferito a Roma, per aprire un dialogo proficuo con le istituzioni a livello nazionale. “Uno dei principali problemi che ho riscontrato negli anni, sia da comune disabile, sia da attivista, è il disinteresse da parte delle istituzioni, assenti in molte circostanze,” dichiara Comisi. “Proprio per questo, l’associazione Disability Pride Italia Onlus si propone di raggiungere un cambiamento culturale e istituzionale; eventi come la manifestazione del 15 luglio sono fondamentali per portare le sfide della disabilità all’attenzione di tutti, dai rappresentanti delle istituzioni, alla business community e ai cittadini.”L’associazione si sta preparando al raduno di luglio con una serie di iniziative, come quella organizzata lo scorso febbraio a Piazza di Spagna per sensibilizzare i commercianti al tema delle barriere architettoniche. “Siamo contenti di riscontrare che alcuni commercianti, a seguito della nostra segnalazione, ci abbiano contattati per comunicarci la loro intenzione di adeguarsi per tutelare i clienti disabili,” spiega Comisi. “Certo, la strada è ancora lunga: servono un costante confronto con le istituzioni e la collaborazione dei privati per poter integrare appieno le persone disabili nella società, rispondendo a una delle sfide sociali attualmente più importanti. Ma siamo fiduciosi che il nostro impegno venga riconosciuto.” Quest’anno, il Disability Pride Italia si propone come un evento più in larga scala rispetto agli anni precedenti, contando anche sulla collaborazione di nuovi partner, tra i quali: Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, FederTrek, Parent Project ONLUS, ANMIL, Cgil Nazionale – Ufficio politiche per la disabilità, CARIS – Commissione di Ateneo Tor Vergata“, Habilia Onlus, Emergenza Sordi, GIFT, A.I.S.A. LAZIO ONLUS. Maggiori informazioni sull’evento possono essere trovate al sito http://disabilityprideitalia.org