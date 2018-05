PALERMO - Claudio Barone è stato confermato segretario generale della Uil Sicilia, in occasione del XII Congresso regionale che si è svolto a Palermo, alla presenza del segretario Carmelo Barbagallo e dei 300 delegati. "Adesso serve bloccare il processo di desertificazione industriale e sostenere lo sviluppo per dare occasione ai nostri giovani. Per questo - ha detto Barone - chiederemo al governo regionale una grande stagione di concertazione". Confermati anche i componenti della segreteria: Luisella Lionti, segretario organizzativo; Gianni Borrelli; Giuseppe Raimondi; Salvatore Pasqualetto e il tesoriere Antonio Genova.