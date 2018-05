Sin dalle prime ore del mattino un flusso continuo di gente si è riversata in Piazza Municipio dove è stato allestito il villaggio della salute. Preso d’assalto sia il gazebo per la “misurazione” della glicemia che l’ambulatorio (ospitato nei locali della vicina Guardia Medica) per lo screening del tumore alla tiroide.

Presi d’assalto i gazebo degli screening, così come i camper della prevenzione. La gente ha particolarmente “gradito” le due novità inserite per l’occasione dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo che, nella quarta tappa stagionale dell’iniziativa, ha introdotto anche lo screening del diabete e l’ambulatorio per la prevenzione dell’obesità infantile.in Piazza Municipio a Trappeto insieme al direttore sanitario aziendale, Salvatore Russo, ed al direttore del distretto di Partinico, Silvana Muscarella – abbiamo realizzato una giornata di prevenzione che ha fatto registrare il numero record di presenze di questa quinta edizione di Asp in Piazza. I nostri operatori hanno effettuato a Trappeto complessivamente 1.202 prestazioni a conferma della risposta entusiasta e numerosa della gente arrivata da tutto il comprensorio. Nel solo ambulatorio per lo screening del diabete sono state 561 le prestazioni, mentre 109 in quello dello screening del tumore alla tiroide. Parecchi utenti non hanno potuto effettuare visita ed ecografia dall’endocrinologo, ma abbiamo deciso di organizzare una nuova giornata dedicata esclusivamente allo screening del tumore alla tiroide per soddisfare tutte le richieste”.così come tanti sono stati i giovani che sono saliti a bordo del camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche (148 prestazioni, compresi 3 Test HIV). Inoltre sono state effettuate 57 mammografie, 55 pap test, distribuiti 45 sof test (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto) e 43 vaccinazioni, mentre l’ambulatorio per lo screening del melanoma ha ospitato 112 persone e 57 hanno partecipato allo screening delle malattie croniche non trasmissibili. Quindici, infine, i “casi” trattati nell’ambulatorio per la prevenzione dell’obesità infantile.la prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo si sposta nelle Pelagie: venerdì 18 maggio sarà la volta dell’Isola di Linosa, mentre il giorno successivo è in programma nel Poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa, l’Open Day. Asp in Piazza ripartirà martedì 22 maggio da Ventimiglia di Sicilia, poi i camper saranno il 24 maggio a Giuliana, il 29 maggio a Piana degli Albanesi, il 31 maggio a Santa Flavia, il 5 giugno a Petralia Sottana, il 14 giugno a Pollina e, infine, il 21 giugno a Palazzo Adriano.