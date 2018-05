BAGHERIA - Ricorre mercoledì 9 maggio l'anniversario della scomparsa di Vincenzo Astorino, Domenico D'Alcamo e Gaetano La Licata, i tre bambini che scomparvero da Aspra il maggio del 1968. Per ricordarli l'amministrazione comunale ha intitolato alla memoria dei tre bambini lo slargo di Aspra. La storia è stata oggetto di diversi approfondimenti anche giornalistici a cura di trasmissioni come Chi l'ha visto: si ritiene che i bambini di 9, 10 e 11 anni, si possano essere persi nei cunicoli di una cava di tufo, ma a distanza di 50 anni, il sottosuolo di Aspra non ha mai restituito alcuna traccia dei tre amici e le ipotesi fatte sono tante. I familiari non si sono mai dati pace. L'amministrazione comunale nei prossimi giorni scoprirà la targa dello slargo e con la parrocchia di Aspra verrà dedicato un momento di preghiera. (ANSA).