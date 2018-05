Avvenimenti previsti per oggi, martedì 8 maggio, in Sicilia.1) CATANIA - Piazza Duomo ore 08:30 Partenza della tappa della prima pedalata amatoriale, organizzata da Banca Mediolanum, con i testimonial del Giro d'Italia edizione 101. Arrivo a Mineo. Partecipano Gianni Motta e Alessandro Ballan. La seconda pedalata parte alle 12.30 da Piazza Ludovico Buglio, a Mineo, per arrivare a Caltagirone entro le 15. Partecipano Maurizio Fondriest e Paolo Bettini.2) PALERMO - Edificio 13 viale delle Scienze, 09:00 Convegno su "Enti locali siciliani tra semplificazione e cultura d'impresa: le opportunità della misura Resto al Sud". Presente il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando. A Messina il convegno si terrà alle 9 a Palazzo dei Leoni con il sindaco Renato Accorinti.3) CATANIA - Tribunale, Terza sezione penale ore 09:00 Udienza del processo al primario dell'Unità di Emodinamica dell'ospedale Cannizzaro, Alfredo Ruggero Galassi, e a due cardiologi dello stesso reparto, Salvatore Adriano Azzarelli e Michele Giacoppo, accusati di aver impiantato nelle arterie di sette pazienti stent medicali contenenti farmaci antiproliferazione scaduti.4) CEFALU' (PA) - Teatro comunale S. Cicero, ore 09:30 Incontro-dialogo con il regista Giuseppe Tornatore nel 30esimo anniversario del primo ciak di "Nuovo Cinema Paradiso".5) PALERMO - Ospedale Cervello, aula magna "Vignola" ore 09:30 L'associazione Cutino in occasione della VIII Edizione del "Thalassemia day" traccia un bilancio sulle iniziative svolte in 20 anni di attività.6) PALERMO - Ufficio anagrafe di piazza Giulio Cesare, ore 09.30 Una delegazione guidata da Mina Welby, co-presidente dell'associazioni Luca Coscioni, verificherà la fruibilità per la cittadinanza della circolare ministeriale sulle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) e per depositare il proprio testamento biologico.7) CINISI (PA) - Municipio, ore 10:00 Dibattito su "I diritti negati: il lavoro che non c'è dopo il Jobs Act", organizzato dalla Cgil e dalla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, per i 40 anni dall'omicidio di Peppino Impastato. Interviene, tra gli altri, il segretario della Cgil Susanna Camusso.8) PALERMO - Pronto soccorso ospedale Civico, ore 10:00 Inaugurazione della nuova ala. Presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale del Civico Giovanni Migliore.9) CATANIA - Piazza Duomo ore 12:00 Partenza della quarta tappa del Giro d'Italia. Arrivo a Caltagirone dopo 202 km.10) PALERMO - Cantieri alla Zisa (sala De Seta) ore 14:00 XII Congresso regionale "Prospettiva lavoro" organizzata da Uil Sicilia. Previsti gli interventi del direttore dell'Inps Sicilia Sergio Saltalamacchia e del segretario generale Carmelo Barbagallo.11) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 17:00 Incontro sull'importanza della diagnosi precoce dal titolo 'Informazione prevenzione, solidarietà organizzato nell'ambito della campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno organizzata dall'Associazione nazionale donne operate al seno.12) PALERMO - Palazzo Arcivescovile, Salone Lavitrano ore 17:00 Presentazione della Settimana dei migranti alla presenza dell'arcivescovo Corrado Lorefice, del presidente della Regione Nello Musumeci, del prefetto Antonella De Miro e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.13) CATANIA - Teatro Verga, ore 21:00 In scena, in coproduzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 'Un momento difficile, novità assoluta di Furio Bordon per la regia di Giovanni Anfuso. Con Ileana Rigano, Debora Bernardi, Francesco Foti. Fino al 20 maggio. (ANSA).