Il tram che passa da Mondello, dallo Zen, da via Marchese di Villabianca, da via Cavour, da via Ruggero Settimo e da corso Tukory, senza pali e barriere, con una doppia pista ciclabile in via Libertà, l'alimentazione a batteria e zone pedonali anche in via Roma. Il comune di Palermo accelera sulle nuove linee del tram, affidando la progettazione delle sette tratte che permetteranno di collegare le periferie al centro. La commissione ha rivelato oggi il vincitore del bando, lo studio Cassata di Palermo, che da qui al 2019 dovrà compiere tutte le indagini e poi redigere il progetto definitivo, facendosi carico anche della successiva direzione dei lavori per un importo di circa 14 milioni di euro. Nel 2020 si affideranno i lavori per le prime tre tratte e a quel punto ci vorranno tre anni per la loro realizzazione.

"Il progetto del tram in centro si concretizza sempre più. Grazie ai fondi del Patto per Palermo, già vincolati per l’ampliamento dell’attuale reta tranviaria, sarà possibile connettere definitivamente le periferie con la città storica, di offrire una valida alternativa sostenibile per i propri spostamenti, e soprattutto di avere una infrastruttura senza pali e barriere grazie all'alimentazione ad induzione magnetica". Lo afferma Dario Chinnici, capogruppo del Partico Democratico a Sala delle Lapidi, dopo la seduta pubblica della commissione sul progetto delle nuove linee di Palermo, svoltasi questa mattina. "La scelta di un solo binario su via Libertà - prosegue Chinnici - oltre a essere meno invasiva, darà certamente impulso all'utilizzo delle biciclette sulla nuova pista ciclabile. Adesso però la Regione deve fare la sua parte. Urge infatti un tavolo di confronto con la Regione affinchè possa essere saldato il credito di oltre 50 milioni di euro che l'Amat vanta e che rappresenta uno dei principali motivi di affanno per i conti dell'azienda". "Bisogna anche - conclude il capogruppo dem - riparare all'errore commesso nell'ultima Finanziaria che ha visto la bocciatura del biglietto unico integrato, sistema fondamentale per rilanciare la mobilità in tutta l'area metropolitana".

Esprimo soddisfazione per la qualità progettuale che incentiverà la mobilità dolce e punterà alla progressiva pedonalizzazione di aree urbane sempre più ampie. Nella visione futura della città, bisognerà muoversi a piedi e avvalersi dei mezzi pubblici. Le tecnologie all'avanguardia, inoltre, come quelle previste per i nuovi tram , utilizzeranno un sistema wireless, silenzioso e non inquinante, e si ricaricheranno autonomamente. La realizzazione di questo progetto produrrà un miglioramento complessivo della viabilità, una riqualificazione urbana e un miglioramento generale della qualità della vita".

il collegamento Notarbartolo-Giachery, da Calatafimi a Orleans fino alla Stazione Centrale passando da corso Tukory e infine Stazione Centrale-Stadio, da via Roma e via Libertà.che diventerebbe una Ztl solo per i mezzi pubblici? Per quelle servono altri quattrocento milioni che il comune spera di ottenere da Roma: a fine dicembre scade infatti un bando da 4 miliardi per la costruzione di linee ferrate in tutta Italia e Palermo potrebbe avere (una delle poche città in Italia) le carte in regola per attingere a piene mani.che però ha già i conti in rosso per le tratte a oggi in funzione e il timore è che la situazione possa addirittura peggiorare. Il Comune spera nel contributo della Regione ma da settimane le opposizioni sparano a zero, con Ferrandelli e Mattaliano che oggi si sono presentati con cartelli di protesta.che eviti brutte sorprese a cantieri in corso, utilizzando appositi droni che passeranno ai raggi X tutte le aree interessate. Poi sarà la volta delle conferenze di servizi e della progettazione vera e propria, che si baserà sulle indagini. A conti fatti, se tutto andrà per il verso giusto, i lavori potranno partire a inizio 2020 e dovrebbero concludersi in tre anni (anche se il condizionale, visto quello che sta succedendo con anello e passante, sembra d'obbligo).Abbiamo una prospettiva di finanziamento per le altre linee e la gestione sarà affidata ad Amat che sta acquistando nuovi autobus per 50 milioni". Il punto però è la situazione economica della partecipata, che secondo il Professore "è sotto controllo, la società ha crediti con la Regione e disallineamenti col Comune ma, col bilancio consolidato, le aziende pubbliche non possono più fallire". Infine una battuta sul passante, che rischia di trasformarsi in una incompiuta: "Il Comune ha avuto ragione a voler puntare sul trasporto di superficie - ha attaccato Orlando - mentre le Ferrovie si ostinano a preferire il sotterraneo. Adesso completino anello e passante, anziché scaricare su altri le proprie responsabilità".Lo studio Cassata-Bonadies-Scotti si è classificato primo; a seguire gli studi Muniz-Sanchez, Bottini e Ingletti, per un totale di quattro partecipanti.Il progetto prevede veicoli bimodali con un doppio sistema di alimentazione, 18,8 chilometri di tracciato in sede protessta e quasi 50 in sede promiscua, sei nuovi terminali (Orleans, Giachery, De Gasperi, Bonagia, Mondello e Zen), impianti di illuminazione a basso consumo e un nuovo deposito.Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune: "Il futuro deve essere eco e green. Il tram, sostenibile, veloce e puntuale è il futuro di una città che va al passo coi tempi: ridurrà il traffico veicolare e lo smog.