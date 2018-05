Previsti gli interventi di Vittorio Lodolo D'Oria, medico esperto in Burnout e 'stress lavoro-correlato', Arianna Ditta, psicoterapeuta, Fulvio Giardina, presidente del Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi, Damiano Torricelli, presidente della cassa previdenza psicologi, e Luca Girardi, dirigente Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Questo il titolo del convegno che si terrà alle 9 del 19 maggio presso il Castello Grifeo di Partanna, nel Trapanese, organizzato dalle associazioni 'Mnemosine' e 'Asuniver'. Nel corso dell'incontro verrà affrontato il tema dello 'stress lavoro-correlato', ponendo particolare attenzione alle "strategie e agli interventi più efficaci nella gestione di tale fenomeno", oltre che ad analizzare gli strumenti legislativi atti ad intervenire efficacemente sul problema a partire da una ricerca condotta a livello nazionale sulla sindrome di burnout tra i docenti di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. "Sono sempre di più, infatti, gli insegnati 'bruciati', incapaci di gestire lo stress in ambito lavorativo - si legge in una nota -. Ciò a causa di sempre maggiori richieste poste alla professione, alunni sempre più problematici, e famiglie che delegano quasi totalmente il mandato educativo all'istituzione scolastica, senza poi riconoscerne totalmente i compiti".Appare, dunque, necessario che la scuola, la psicologia, la politica, si interroghino sull'attuale situazione, per arginarne gli effetti e limitare i danni su docenti ed allievi. L'obiettivo del convegno è quello di fotografare lo stato di salute psichica del docente attuale. L'evento è gratuito ed è valido per la formazione continua docenti, ed è rivolto a docenti, psicologi e professionisti in ambito educativo.