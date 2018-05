che questa mattina ha donato 400 Kg di olio extra vergine di oliva prodotto. “E’ un gesto che si ripeterà – afferma il Presidente dell’ESA Nicola Caldarone – Cui si somma la donazione di un trattore per la coltivazione dei terreni di proprietà della Missione. Stiamo partendo dall’olio ma contiamo di essere operativi, nel più breve tempo possibile, anche per altri settori, perpetuando iniziative di solidarietà come questa anche nei prossimi anni”. Grande: “Siamo oltre un migliaio – afferma il Padre - e nonostante questo durante la settimana doniamo il pane al Boccone del Povero e ai Cappuccini. Questo gesto rappresenta una donazione importante per i nostri fratelli, che, ogni giorno ne apprezzeranno il valore”.. Soddisfazione e apprezzamento da parte dell’Assessore Bandiera: “E’ un gesto sicuramente meritorio. Ho dato indicazione a tutti gli Enti collegati all’Assessorato all’Agricoltura di insistere su iniziative di carattere sociale. Non so cosa accadeva negli anni precedenti ma, in un momento di particolare crisi e difficoltà, il leit motiv della mia azione sarà quello di pensare per primi agli ultimi”.