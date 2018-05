Indizi che al momento sono bastati per fare convalidare il fermo e mandare in carcere Giovanni Guzzardo con l'accusa di avere ucciso Santo Alario e poi di averne fatto sparire il corpo.una serie di particolari. I carabinieri hanno scovato giovedì notte Guzzardo mentre dormiva dentro un casolare abbandonato nelle campagne di Montemaggiore Belsito. Ha vissuto chissà quanto tempo lì senza avere neppure la corrente elettrica. I militari sono giunti sul posto seguendo i due fratelli di Guzzardo. Li avevano già visti in un paio di precedenti occasioni. Quindi si sono appostati e sono intervenuti quando erano certi della sua identità., giorno in cui si era allontanato insieme ad Alario in macchina con destinazione Ventimiglia di Sicilia. Un video che Alario ha inviato alla compagna li ritraeva insieme. Poi, il nulla. Con un particolare, però: i loro telefonini sono stati spenti contemporaneamente. Altro sospetto: soltanto i familiari di Alario hanno presentato una denuncia di scomparsa. I parenti di Guzzardo hanno preferito soprassedere. Ora si è scoperto che lo avrebbero fatto perché sapevano dove si trovava il parente.Mancavano entrambe le targhe, segno che c'era un piano dietro la scomparsa. Caccamo dista una cinquantina di minuti dal casolare di Montemaggiore Belsito, particolare che dà la cifra di quanto complicato sia trovare il corpo di Alario in una zona così vasta., di proprietà di Guzzardo. Hanno riferito di averli visti e sentiti litigare con toni parecchio accesi pochi giorni prima del 7 febbraio. Resta da capire perché mai i due, nonostante i rapporti tesi, si trovassero insieme in macchina. Alario, almeno così emergerebbe dal video, non mostrava apparenti segni di tensione.Per aprire il bar pare che Guzzardo avesse ottenuto un finanziamento grazie all'appoggio, non si sa in che termini, di Alario, che potrebbe avere avanzato pretese sull'attività imprenditoriale che Guzzardo ha aperto con grandi sacrifici.