Un uomo di 33 anni ha ucciso la moglie, di 27, e si è poi suicidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione di famiglia nel centro storico di Melfi, in provincia di Potenza. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era una guardia giurata.Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato un vicino della coppia che intorno alle 7.30 ha sentito degli spari provenire dall'abitazione in cui sono stati scoperti i cadaveri. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza.