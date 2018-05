PALERMO - All'inciviltà di qualche palermitano nella zona di viale delle Magnolie a Palermo, e nelle strade perpendicolari, si accompagna anche l'assenza ormai da oltre una settimana degli operatori ecologici Rap addetti allo spazzamento delle strade. Sacchetti di rifiuti e immondizia si accumulano sopra e sotto i marciapiedi. In via Principe di Paternò, a poche decine di metri, la strada però è linda. L'operatore della Rap che spazza in quella strada spiega che molti dei suoi colleghi sono stati dirottati dalla pulizia delle strade alla raccolta differenziata. Nella zona da alcuni giorni anche i turni della raccolta differenziata sono saltati e i contenitori giacciono colmi sul marciapiede. (ANSA).