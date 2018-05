, tanto che oggi fra urla e proteste Fabrizio Ferrandelli ha abbandonato la seduta in corso in prima commissione. Pomo della discordia la relazione stilata dai giudici della Corte dei conti sulle presunte irregolarità contenute nei rendiconti e bilanci relativi agli anni 2015 e 2016, documento rimasto top secret fino a oggi.che gestisce gli aspetti finanziari del Comune, la settimana scorsa, ne aveva chiesto formalmente copia, richiesta che però è caduta nel vuoto. Proprio per questo il leader de I Coraggiosi oggi ha abbandonato i lavori polemizzando aspramente con l'assessore al Bilancio Antonio Gentile e il ragioniere generale Paolo Basile presenti all'incontro nella sede di via Roma.- ha scritto Ferrandelli sulla sua pagina Facebook - Ritengo assurdo parlare di bilancio consolidato come se nulla fosse prima di fare chiarezza sul pregresso che inevitabilmente pregiudica l’oggi”. Per l'ex candidato sindaco “è assurdo che si pensi a stilare un nuovo documento contabile se probabilmente i dati contenuti in quelli precedenti non sono corretti. E' doveroso che i consiglieri ricevano quel documento prima della stampa. La commissione di cui faccio parte a questo punto è da considerasi inutile se ci ritroviamo a parlare di soldi e risorse che ci sono solo in teoria. Alla luce di questi fatti come possiamo pensare di approvare il bilancio consolidato del 2016”.il cui progetto è stato criticato dal collegio dei revisori dei conti, dovrebbe approdare in Consiglio comunale a giugno, ma prima al sindaco Leoluca Orlando e a Gentile toccherà affrontare un'altra sfida., bilanci e rendiconti la cui veridicità è stata messa in discussione. In base alle indiscrezioni trapelate la relazione evidenzierebbe anomalie relativamente ai fondi per le spese straordinarie, come quello Rischi e contenziosi legali e quello per coprire le perdite delle aziende partecipate. E ancora, la Corte dei conti avrebbe riscontrato errori contabili e discrepanze rispetto al rendiconto 2016 approvato lo scorso settembre in Consiglio comunale. I giudici della Corte dei conti contesterebbero inoltre i troppi debiti fuori bilancio approvati e accumulati dall'amministrazione comunale, il ricorso reiterato all'anticipazione di cassa e l'ormai nota difficoltà del Comune a riscuotere i tributi. Insomma le questioni su tavolo sono tante.Ma per l'il problema non sussiste: "Io non ho polemizzato con nessuno, il consigliere ha fatto tutto da solo. Chi abbandona si fa torto - ha commentato Gentile - Il consigliere ha fatto una richiesta e verrà soddisfatta, non stiamo nascondendo nulla. La Corte dei conti fa sempre delle verifiche e degli accertamenti, non sono un fatto straordinario. Proprio per questo continuo a non capire gli allarmismi. La ragioneria ed io, serenamente, ci stiamo preparando a rispondere alle osservazioni". Per, presidente della commissione Bilancio “Non si può fermare la commissione per una richiesta di accesso agli atti. L'approvazione del bilancio consolidato è un momento troppo delicato, non possiamo farci ostacolare da denunce e proteste basate solo su dati parziali. Il documento di cui parla Ferrandelli è una nota riservata e anzi trovo scorrette le fughe di notizie”.